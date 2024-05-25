カイカイキキ　tシャツ

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商品詳細
袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック季節感···春、夏、秋、冬3年程前にカイカイキキのオンラインショップで買いました。3回ほど着用の備品ですが、中古品にになりますので神経質な方はご遠慮下さいロンハーマンダブルタップスシュプリーム
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