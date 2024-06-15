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アディダス スタンスミス 2　ホワイト／ネイビー　27.5
商品番号 R67459281012
商品名

アディダス スタンスミス 2　ホワイト／ネイビー　27.5
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 2,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

〇実家の倉庫で保管してました。　整理のため出品します〇購入は2000年前半原宿のセレクトで購入した記憶があります　ブランド…adidas商品名…スタンスミス2　（並行品）カラー...ホワイト　サイズ…27.5ｃｍ（9.5）　状態：前足部アッパーとソールボンド剥離あり（スタンススミスの前足部はソールとアッパー縫い付けてあるので剥がれることはないと思います）ソール焼けあり加水分解はしてません若干ソール硬化してる感じがあります。◆あくまで素人検品ですので見落とし等あるかもしれません。気になる点はコメントお願いします。◆年代物になります　中古品にご理解のある方、ご検討お願いいたします
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