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【新品未使用タグ付き】大谷翔平選手着用　ニューバランス　Tシャツ　Lサイズ
商品番号 T32907356255
商品名

【新品未使用タグ付き】大谷翔平選手着用　ニューバランス　Tシャツ　Lサイズ
ブランド名 ニューバランス
特別価格 税込 5,104 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大谷翔平選手着用のNBのTシャツになります。NBEssentialsスタックドロゴショートスリーブTシャツベーシックなNBのスタックドロゴをフロントにプリントした定番の半袖ロゴTシャツ。裾にはピスネームを縫い付け。首元はクルーネック仕様。背面は無地。MLBメジャーリーグベースボールロサンゼルスエンゼルスのスーパースターの大谷翔平選手が契約してブランドです！メンズの日本サイズLです。●参考サイズ(着丈×身幅×肩幅×袖丈)L(72.1×50.8×42.5×22.9cm)現在オンラインストアでは全サイズ完売しており、また未試着新品未使用タグ付きのLですので、大変希少だと思われます。
http://narcologia.ru/goods/cowpox41239.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring242496.html
http://narcologia.ru/goods/browse796191.html
【新品未使用タグ付き】大谷翔平選手着用　ニューバランス　Tシャツ　Lサイズ
New Balance 大谷翔平選手着用 スタックドロゴ Tシャツ ブラック L
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New Balance 大谷翔平選手着用 スタックドロゴ Tシャツ ブラック L | フリマアプリ ラクマ
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ニューバランス 9060 大谷翔平 | labiela.com
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