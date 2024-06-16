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- 【新品未使用タグ付き】大谷翔平選手着用 ニューバランス Tシャツ Lサイズ
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商品詳細
大谷翔平選手着用のNBのTシャツになります。NBEssentialsスタックドロゴショートスリーブTシャツベーシックなNBのスタックドロゴをフロントにプリントした定番の半袖ロゴTシャツ。裾にはピスネームを縫い付け。首元はクルーネック仕様。背面は無地。MLBメジャーリーグベースボールロサンゼルスエンゼルスのスーパースターの大谷翔平選手が契約してブランドです！メンズの日本サイズLです。●参考サイズ(着丈×身幅×肩幅×袖丈)L(72.1×50.8×42.5×22.9cm)現在オンラインストアでは全サイズ完売しており、また未試着新品未使用タグ付きのLですので、大変希少だと思われます。
http://narcologia.ru/goods/cowpox41239.html
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New Balance 大谷翔平選手着用 スタックドロゴ Tシャツ ブラック L
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