Chrome Hearts トップス ロゴプリントTシャツ ブラック

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ChromeHearts（クロムハーツ）サイズ：Sカラー：ブラックChromeHearts大阪心斎橋店で購入したものです。定価3万円程でした。何度も着用した為使用感、色褪せ、プリントのひび割れなどあります。（特に右肩側の色褪せが目立ちます）中古品という事をご理解の上でご検討をお願い致しますm(*__)mChromeHeartsクロムハーツトップスTシャツロゴプリント黒ブラックblackメンズmensユニセックスunisex春服夏服秋服半袖