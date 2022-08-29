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Chrome Hearts トップス ロゴプリントTシャツ ブラック
商品番号 W94045425625
商品名

Chrome Hearts トップス ロゴプリントTシャツ ブラック
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 4,860 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ChromeHearts（クロムハーツ）サイズ：Sカラー：ブラックChromeHearts大阪心斎橋店で購入したものです。定価3万円程でした。何度も着用した為使用感、色褪せ、プリントのひび割れなどあります。（特に右肩側の色褪せが目立ちます）中古品という事をご理解の上でご検討をお願い致しますm(*__)mChromeHeartsクロムハーツトップスTシャツロゴプリント黒ブラックblackメンズmensユニセックスunisex春服夏服秋服半袖
http://narcologia.ru/goods/ambassador92306.html
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