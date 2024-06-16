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J＆M DAVIDSON レザー ベルト ブラウン
商品番号 V70578904864
商品名

J＆M DAVIDSON レザー ベルト ブラウン
ブランド名 ホワイトハウスコックス
特別価格 税込 3,420 円
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商品詳細

【サイズ】表記→30/75適応サイズ72.5-80cmベルト幅3.6cm全長91.5cm【状態】未使用から数回程度の使用。使用感少なく汚れやダメージなどございません。問題個所の無いとても綺麗な状態です。美中古品。【商品説明】J＆MDAVIDSONジェイエムデビッドソンレザーベルト革30/75イタリア製J＆MDAVIDSONジェイエムデビッドソンのレザーベルト。色は明るいブラウン。バックルカラーはシルバーになります。高級感のあるベルトです。イタリア製
http://narcologia.ru/goods/cryptographic904337.html
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