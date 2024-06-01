ボッテガ 長財布 BVクラブ19 イントレチャート ラウンドファスナー ...

2021年に質屋で未使用品を6万5千円程度で購入し、4ヶ月ほど利用しました。定期的にレザークリームでケアしていたのと、鞄に入れ利用していたため美品となります。BVクラブの限定デザインとなるので他と被らないのでおすすめです。タテ 9.5cmヨコ 18.5cmマチ 2cm仕様札入れ×1ご銭入れ×1カード入れ×8フリーポケット×2#ボッテガラウンドファスナー#ボッテガ長財布#ボッテガラウンドジップ#BVクラブ19#ボッテガヴェネタBOTTEGAVENETA#長財布ウォレットwallet財布BVクラブ19編み込み柄・デザイン···その他



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