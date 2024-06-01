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ボッテガ　長財布　BVクラブ19　イントレチャート　ラウンドファスナー
商品番号 J50748036655
商品名

ボッテガ　長財布　BVクラブ19　イントレチャート　ラウンドファスナー
ブランド名 ボッテガヴェネタ
特別価格 税込 11,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2021年に質屋で未使用品を6万5千円程度で購入し、4ヶ月ほど利用しました。定期的にレザークリームでケアしていたのと、鞄に入れ利用していたため美品となります。BVクラブの限定デザインとなるので他と被らないのでおすすめです。タテ　9.5cmヨコ　18.5cmマチ　2cm仕様札入れ×1ご銭入れ×1カード入れ×8フリーポケット×2#ボッテガラウンドファスナー#ボッテガ長財布#ボッテガラウンドジップ#BVクラブ19#ボッテガヴェネタBOTTEGAVENETA#長財布ウォレットwallet財布BVクラブ19編み込み柄・デザイン···その他
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