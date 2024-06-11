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クロコダイル　ラウンドファスナー長財布　ブラック
商品番号 X38728878658
商品名

クロコダイル　ラウンドファスナー長財布　ブラック
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 9,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

クロコダイル　ラウンドファスナー長財布★デザイン詳細ラウンドファスナー財布は使い勝手が良く、男女問わずとても人気が高い商品で、革の中でも最上位に位置づけされている高級素材のクロコダイル革（ワニ革）を使用しました。自然の鱗模様のバランスに美しさがあり、存在感のあるアイテムです。内側は牛革を使用。素材や発色の良いシンプルかつ上品なお財布となります。お財布自体、口開きも良く、レディース、メンズ兼用のサイズ感に仕上げております。※ブラウザにより画像と色合いが異なる場合があります。★機能詳細革の質感や表情を最大限に活かすべく、ふんわり柔らかめに仕上げました。ラウンドタイプは開閉がしやすいうえ、中が見やすく、整理しやすく、使いやすいがポイントです。さらに内側の小銭入れも片ラウンドタイプになっているので小銭の出し入れも大変便利です。お札やレシートなど、使用頻度の高いものを、見やすく取り出す際に適した作りにしております。★仕様詳細表側　クロコダイル（ワニ革）内側　牛革裏地　レーヨン100％紙幣入れ×3　カードポケット×8　フリーポケット×2サイズ（約）　高さ10cm×横20cm厚み2.5cm#ワニ　#クロコダイル　#ワニ革　#バッグ　#ハンドメイド　#長財布　#ラウンド財布　#財布　#クロコ　#本物　#お買い得　#お得　カラー...ブラック柄・デザイン...その他財布形...長財布素材...本革
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