激レア BBM 2013 日本ハム 大谷翔平 ルーキー ジャージカード

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商品詳細
BBM2013ルーキーエディションプレミアム日本ハムファイターズ大谷翔平290枚限定ルーキージャージカードです。今年メジャーでホームラン王、MVP獲得の期待がかかる大谷翔平選手の大変貴重な日本ハム時代のルーキージャージカードとなります。初期傷や素人保管の旨、宜しくお願い致します。状態は問題ないと思いますが、神経質な方は入札なさらないでください。画像を確認の上、ノークレームノーリターンでお願いします。ジャンル（スポーツ選手）···野球サイン有無···無し性別···男
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