アシックス　エルドレッソ　Sサイズ

ASICS×ELDORESODRYSSTOPBoneman（ブラック）アシックスエルドレッソS（身長162~168cm）：肩幅40.5cm・胸囲50.5cm・着丈67cm・袖丈20.5cm気になる事があれば気軽にコメントしてもらえると助かります。他のフリマアプリに出品中の為、急な削除があるかもしれません。#エルドレッソ#ゴアテックス#アークテリクス#ノースフェイス#goldwin#パタゴニア#山と道#コロンビア#グレゴリー#NIKE#古着#登山#アウトドア#GOOUT#ランニング#トレイルラン柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏、秋



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