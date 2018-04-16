ヨウジヤマモト×ニューエラ コラボキャップ　スカルローズ

ご覧いただきありがとうございます。目立つ傷や汚れなどはございませんが、あくまで中古とご理解いただけた方のみご購入ください。即購入可能です。特典のショッパー付きブラックサイズ73/8(58.7㎝)他のものとまとめて購入でお値下げもできますのでご相談くださいませ。ご質問やご要望等あれば、お気軽にコメントお願いいたします。YohjiYamamotoGroundYS'ytediscordカラー...ブラック形...ベースボール



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