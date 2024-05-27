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レア!! 2014年「GP中国杯大怪我を押して臨んだ羽生結弦選手の俠気」
商品番号 R48375915548
商品名

レア!! 2014年「GP中国杯大怪我を押して臨んだ羽生結弦選手の俠気」
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 9,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。2014年大怪我された羽生結弦選手の俠気溢れた連写写真を掲載された唯一の媒体ではないかと思われるほどレアの紙面です。発行部数が少なくて、極めて入手困難だったため、大切に保管されています。丁寧に梱包して発送致します。どうぞよろしくお願い致します。
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