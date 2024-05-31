栃木レザー/ヌメ革/長財布/サドルレザー/ライダースウォレット/バイカーズ

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世界最高峰の栃木レザーを使用し円熟のクラフトマン(革職人)により、一つ一つ丁寧に仕上げました。職人が手間を惜しまず、作り上げる“栃木レザー”は世界最高品質の革と言われています。内側の素材にも栃木レザーを使用。手間を惜しまない製造工程を経て、革本来の風合いにこだわりを持つ職人たちが、一枚一枚作り上げた上質なものを使用しております。■（縦）１９.５cm■（横）１１.５cm■（厚さ)４～５cm■小銭入れ×１■札入れ×１■ポケット×２■カード入×１１■素材栃木レザー栃木レザーは、皮をなめす際に余計な表面加工をしていない為、革そのものの傷、虫食い跡や血筋痕や色むら・汚れの多い革です。全てハンドメイドですので、製造工程における若干のキズ・汚れがある場合が御座います。表記サイズも数ミリ異なる場合が御座います。返品、交換は、承っておりませんので予めご了承くださいませ。（初期不良は除きます。)#栃木レザー#ライダースウォレット#バイカーズウォレット#長財布#009tg46blk