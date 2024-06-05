【再々値下げ！】オリックス時代/イチロー選手 直筆サイン色紙♡

ジャンル（スポーツ選手）···野球グッズ種別···色紙サイン有無···有り性別···男長期保管していましたが、ファイルに入れていた為、わりと綺麗な状態です！(*^^*)1997年頃に知り合いが仕事関係で頂いたので、譲り受けた色紙です。是非、ファンの皆様いかがでしょうか？！★自宅保管の為、そちらはご了承ください#イチロー #鈴木一朗#オリックスブルーウェーブ#野球選手 #直筆サイン色紙



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