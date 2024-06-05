⭐️良品⭐️ エルメス コンスタンス 80 レザー ベルト ブラック

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#楽得のメンズ小物一覧はこちら#楽得のHERMES商品一覧はこちら即購入ＯＫです✨もちろん全国送料無料です‼️⭐️良品⭐️エルメスコンスタンス80レザーベルトブラック×ブラウンシルバーバックルの出品です(^^)⭐エルメスのHロゴが際立つデザインのベルトです。⭐️シンプルなブラック×ブラウンカラーですので、普段使いからお出かけまでさまざまなシーンでご愛用いただけます。⭐️商品の状態はお写真でご確認ください。現状に納得いただけた方のみご購入をお願い致します。商品説明【ブランド】HERMESエルメス【サイズ】約全長94cm幅3cm ベルト穴76〜81cm(増設74cm)【材質】レザー【色】ブラック×ブラウン系【付属品】なし【刻印】□H【商品状態】ベルト穴周囲やブラウン面に若干のスレあり。バックルに小傷やくすみあり。大きなダメージはなく、まだまだご愛用いただけます。#楽得のメンズ小物一覧はこちら#楽得のHERMES商品一覧はこちら他サイトでも同時に出品中のため突然出品を削除する場合がございます。予めご了承ください。☆購入経路☆大阪正規ブランド品販売店の鑑定済み商品を購入し、こちらで販売しております。☆ご注意点☆必ず画像のご確認お願い致します。画像に写りきれない細かなスレ傷等ある場合がございます。気になる点は事前にコメントでご確認ください。#エルメス#HERMES#ベルトCH26714カラー···ブラウンカラー···ブラック