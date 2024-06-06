TORY leather 32インチ フック バックル ベルト

TORYleather32インチフックバックルベルトサイズ:32インチベルト幅:1.25インチ（約3センチ）カラーはブラックシルバーニッケルバックルアメリカ製先日こちらで購入しましたがサイズを間違えてしまったので出品致します。新品で購入し一度試着したのみの新古品です。注)バックルに成型時や輸送時につく小傷、またレザー部分に天然皮革には免れないスレ、跡、小傷、プリントブレなどあることがありますが、トリーレザー側としては不良ではないとの見解です。トリーレザーはアーミッシュ発祥らしいですが、こうしたアメリカ製の無骨さもこのメーカーの特色としてご了承の上、ご購入ください。



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