極美品✨ブルガリ 二つ折り財布 レザー サークルロゴ 黒 ブラック メンズ

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「アイテムについて」BVLGARIブルガリマン二つ折り財布コンパクトウォレットミニマリスト カードケース レザーサークルロゴブルー黒 ブラック シルバーロゴ サークルロゴ メンズレディースユニセックス「状態」目立った傷や汚れもなく、かなり綺麗な状態です✨購入元ブランドリュースショップ（AACD）加盟店古物市場・ストア商品こちら鑑定済商品となります※撮影環境で実物と色の差異が出る可能性がありますがご了承くださいませ※一度人の手に渡った商品ですので使用感が気になる方、神経質な方はお控えください「特徴やサイズ」札入れ2小銭入れ1カード入れ4フリーポケット2縦約10cm横約11cmマチ2cm※素人による採寸ですので多少の誤差はご了承くださいませ。付属品なし本体のみの発送です。「発送について」基本はらくらくメルカリ便やゆうゆうメルカリ便での発送を予定しております財布形...二つ折りカラー...ブラック柄・デザイン...無地素材...本革