SKYレザー・ターコイズスタッズベルト

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数年前、ロンハーマンで取り扱いのあったLA発・SKYのベルトです。いまでは入手困難なアイテムで、マニアの間で探されているターコイズが散りばめられたレザーベルトです。海外・国内でも著名人が着用されていることで有名で，ターコイズ・スワロ・スタッズで装飾された高級感漂うレザーベルトのブランドです。国内での販売はロンハーマンのみで、職人のハンドメイドのため各モデルの入荷数も大変少ないので、即完売となる商品です。黒のベルトにターコイズやシルバーのスタッズで装飾されています。特にこのモデルはターコイズを1番多く使用した高級モデルです。ベルトの長さ103㎝ベルトの幅 4.5㎝特にダメージ等はありません。ヴィンテージ感漂う雰囲気です。ターコイズ・シルバースタッズもしっかり装着されておりますのでご安心下さい。宜しくお願い致します！