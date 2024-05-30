NUMBER (N)INE ナンバーナイン Tシャツ 5周年

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NUMBER(N)INETシャツナンバーナイン5周年記念tシャツです。ナンバーナイン復刻ではなく初期のオリジナルです。当時、恵比寿の本店で購入の正規品です。これまでクローゼットで保管していましたが、年代モノなので新品未使用ですが折ジワに少しヨゴレがあったので、商品の状態を未使用近いにしてあります。年代モノなのでご理解頂ける方のみお願いします。サイズ2身幅 約46cm着丈 約64cmカラー ホワイトよろしくお願いします。宮下さん在籍時の商品です。ネイバーフッドシュプリームsupremeザレターズレターズthelettersthelettersナンバーナインソロイストタカヒロミヤシタザソロイストラグスマックレガーマインデニムアンダーカバーアンダーカバイズムヨウジヤマモトソロイストsoloisttakahiromiyashitathesoloist宮下貴裕キムタク木村拓哉キムタク着野口強高橋盾ヒステリックグラマージョンアンダーカバー