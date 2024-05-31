slam dunk 三井寿　Tシャツ　あれから10日後

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slamdunkスラムダンク スラダン みっちー湘北 バスケ2004年に神奈川県の廃校で、3日間のみ開催された あれから10日後 の三井寿のTシャツです2度ほど着用して暗所保管しておりました◯箇所に染み(うたまろ石鹸などで落とせそうな感じです)がございますまた、経年劣化やくすみ等あるかもしれませんご理解ある方のご購入お願いいたします163cmでBIGシルエットな着用感です