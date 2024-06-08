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商品詳細
湘南発のレザー＆ジュエリーブランド「LUCKYJOHN」のラグウォレットとなります。多少の使用感はありますが、ラッキージョンならではの皮の色の変化も感じられつつまだまだ使えるお財布です。使用時は基本バックに入れてるので型崩れはそれほどありません。中古品となりますので、ご理解いただける方のご検討、ご購入をよろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/calling675550.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless202659.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial711816.html
高評価☆ ラッキージョン オイルレザーウォレット WyIxd-m69650970664 ...
ラッキージョン lucky John オイルレザーウォレット長財布-
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ラッキージョン Country 別注 ラグ ショルダー ウォレット 新品未使用 ...
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