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ラッキージョン　lucky John オイルレザーウォレット長財布
商品番号 M99468745908
商品名

ラッキージョン　lucky John オイルレザーウォレット長財布
ブランド名 ラッキージョン
特別価格 税込 9,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

湘南発のレザー＆ジュエリーブランド「LUCKYJOHN」のラグウォレットとなります。多少の使用感はありますが、ラッキージョンならではの皮の色の変化も感じられつつまだまだ使えるお財布です。使用時は基本バックに入れてるので型崩れはそれほどありません。中古品となりますので、ご理解いただける方のご検討、ご購入をよろしくお願いします。
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