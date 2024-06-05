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【新品未使用】スエードベルト ESTNATION
商品番号 E57809195184
商品名

【新品未使用】スエードベルト ESTNATION
ブランド名 エストネーション
特別価格 税込 5,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ESTNATIONで昨年購入致しましたが使用せずに保管しておりました。新品未使用タグ付きです。サイズ95カラーグレー素材牛革(スエード素材)イタリア製
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