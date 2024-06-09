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NIKE ナイキ ワッフル デビュー 28cm 新品
商品番号 C59345768000
商品名

NIKE ナイキ ワッフル デビュー 28cm 新品
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,169 円
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商品詳細

メインカラー···ホワイトNIKEWAFFLEDEBUTナイキワッフルデビューDV0743SIZE:28(キャンパス生地×合皮)※写真ではわかりづらいですが、店舗での販売中に試着等でついた細かい汚れ、キズがあります。（使用に影響はありません）ナイキワッフルデビューはレトロなスタイルを現代的にアップデートしたシューズです。驚くほど快適な履き心地を実感できる現代的な「ウェッジ」ミッドソールを取り入れて復活。さらに、クラシックなデザインをキープしながら底部に実績と信頼のあるワッフルアウトソールを搭載して優れたトラクションと耐久性を強化し、伝統的なスタイルを実現しました。ヒール周りのスウッシュロゴがプルタブを形成。考え抜かれたスタイルと着脱しやすい機能的なデザインを両立。ローカットのパッド入りの履き口で、洗練されたスタイルと抜群の履き心地をもたらします。※箱はつけずに簡易包装での発送を予定してます。箱を希望の方は＋500円で受け付けます。（今回は違うモデルの箱になるので＋400円でお受けします。）※タグはついておりません。ご了承ください#ナイキ　#nike#ワッフル　#みどり　#28#28cm#エアフォース　#スニーカー　　#メンズ　#カジュアル　#シューズ　#新品　#エアマックス　#人気　#定番
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