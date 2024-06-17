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【一点限定】メンズダンヒルマフラー
商品番号 E53901691396
商品名

【一点限定】メンズダンヒルマフラー
ブランド名 ダンヒル
特別価格 税込 14,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#古着屋りん※送料無料※匿名発送※コメントなしで即購入OKです柄・デザイン···その他カラー···レッド素材···カシミヤ100%サイズ...全長160cm、幅35cmDunhill（ダンヒル）ダブルフェイスカシミアDスカーフ#スカーフ　#マフラー【商品の説明】ダブルフェイスのカシミアを使用した、イタリア製ニットのスカーフです。ヘリンボーンとボーダーを掛け合わせたような柄です。端にブランドロゴがあしらわれています。・ボーダー、ヘリンボーンのデザイン・ダンヒルブランドロゴ・カシミア100%・ドライクリーニング・イタリア製誕生日、成人式、クリスマス、バレンタインデー、ホワイトデー、入学、入社などのプレゼントに♪#マフラー#ストール#ユニセックス#ダンヒル#dunhill#オフィススタイル#秋冬#りん#古着#りん古着商品番号　A28
http://narcologia.ru/goods/recommended327390.html
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