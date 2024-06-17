NEW ERA NY ヤンキース スエード キャップ 深め 海外モデル

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◯商品名NEWERAMLBNEWYORKYANKEESSUEDE9FORTYK-FRAMESTRAPBACKCAPニューエラニューヨークヤンキーススエードストラップバックキャップ◯カラーブラック×ベージュ ◯サイズフリー（ストラップバックなのでサイズ調整が可能です）画像の状態で内回りを計測すると約59cmございます。キャップの深さ約18cm（正面で計測）◯状態新品未使用◯配送方法らくらくメルカリ便匿名配送宅急便での発送を予定しています。型崩れがございませんようダンボールにて発送させて頂きます。◯商品特徴高級感のあるスエードのようなボディのニューエラキャップです。サイズ調整も可能なベルトタイプとなっています。深めの作りのK-FRAMEですので小顔効果が抜群で韓国ファッションにも相性が良いです。いつの時代もトレンドの定番となっているキャップですので人と被りたくないという方が沢山いらっしゃると思います。こちらは海外モデルなのでお洒落を楽しむ方にもプレゼントにも嬉しいベースボールキャップです。スポーティアイテムですがスポーツファッション、ストリートファッションに限定されずジャケットやデニムのようなカジュアルなファッション、モードファッションなど様々なファッションにも相性抜群でコーディネートに取り入れやすく男女関係なくおすすめです。無地のTシャツやスウェット、シンプルなシャツにこちらの帽子だけでオシャレで様になるアイテムです。様々な人気ブランドとのコラボやアメリカのアーティストから韓国のK-POPアイドルまで愛用する世界中で愛されているNEWERAです。トレンドのスタジャンにも相性が良いです。素材···フェイクレザーカラー···ブラック形···ベースボール