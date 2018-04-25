ブラックアイパッチBLACK EYE PATCH 取扱注意 キャップ　ブルー

COLLEGECAPBLUEカレッジロゴのグラフィックを刺繍したスタンダードなパネルキャップ。ストラップバックは収納できる仕様。新品未使用新品未使用ですが、購入後自宅保管。一度人の手に渡ったものとなりますので、完璧を求める方はご購入お控え下さい。発送詳細頭部の部分を少し折り畳んで宅配便コンパクトで発送致します。気になる方はプラス350円で宅急便60サイズに変更することができます。値下げ不可舐達麻（なめだるま）BADSAIKUSHバダサイクッシュバダサイ賽a.k.abaddaikushBLACKEYEPATCHブラックアイパッチ取扱注意BlackEyePatch変態紳士クラブWILYWNKA野村周平AwichAPHRODITEGANGアフロディーテギャングエイチアンドエムサイバージャパンダンサーズCYBERJAPANDANCERSELENAワコマリア



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