ご覧頂き有難うございます。こちらでお譲り頂きましたが、もっぱらコンサート使用のため殆ど使ってなく大切に使って頂ける方にお譲りしたいと思います。前持ち主さまのコメント ⬇️定価15万円ほどしました。大阪岸和田のOhanaというウクレレ専門ショップで購入しました。メーカーの永久保証ついています。ソプラノパイナップルはカマカのシグネチャーウクレレ。サミュエルK.カマカが1928年にデザインし、パテントを取得。ユニークな楕円形のボディーで音の響きが良く、伝統的な８の字シェイプボディーとは違うメロウな音がします。全てのモデルはハワイアンコアで作られており、その優れた木目が引き立つように、ラッカー仕上げをしています。ネックはマホガニー材、指板とブリッジはデラックスモデルを除き、ローズウッドです。スペック■モデル HP-1L■サイズ パイナップルソプラノ・ロングネックモデル■トップ ハワイアンコア（単板）■サイド・バック ハワイアンコア（単板）■ネック マホガニー■フレットボード ローズウッド■ブリッジ ローズウッド■ペグ シャーラーフリクションチューナー■仕上げ グロス（光沢）■付属 ケース付かわいいパイナップルウクレレをお探しの方に。ハワイアンなお部屋のインテリアにもぜひ。☆コメントなしで購入OKです(^▽^)/☆お値段交渉など、お気軽にコメント下さい。よろしくお願い致します。☆個人売買ですのでNCNRにてご理解いただける場合のみご購入下さいませ。#ウクレレ#Kamaka#パイナップル#ソプラノロングネック#ハードケース付き



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