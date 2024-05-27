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prada プラダ　名札カードケース
商品番号 N82129624858
商品名

prada プラダ　名札カードケース
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 11,270 円
在庫状況 あり

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商品詳細

17awか18ssの名作コレクションアイテムだったかと思います。普段カードケースやもしくはジャケットなどに付ける事が多いになります。特に目たつ汚れなどがございません。
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