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【日本未発売】ニューエラ NEWERA ドジャース 7 1/2 新品未使用
商品番号 A92693561064
商品名

【日本未発売】ニューエラ NEWERA ドジャース 7 1/2 新品未使用
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 2,808 円
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商品詳細

NewEraLosAngelesDodgersWorldSeries1981CreamCorduroyTwoToneEdition59FiftyFittedHat712ロサンゼルス・ドジャース海外正規店購入サイズは71/2(59.6cm)になります。クラウンはコーデュロイになります。
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