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レイジングサーフ パラソルおねえさん他SAR SRカードセット
商品番号 E94051336171
商品名

レイジングサーフ パラソルおねえさん他SAR SRカードセット
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 2,925 円
在庫状況 あり

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商品詳細

自引き後にスリーブ、ローダーに入れて保管していました。コレクション整理のため、それぞれ最安より低価にて出品します。内容は写真のとおり・パラソルおねえさん　SR・カプ・コケコexSAR・シキミ　SR・ガブリアスexSR・カプ・コケコexSRとなります。どれも表裏とも目立った初期傷や汚れはなく、また過度な曲がりもなく綺麗です。発送の際はハードローダーにそれぞれ入れた状態で防水・衝撃対策の上でまとめて梱包し、発送いたします。あくまで個人保管であることをご理解の上、ご検討ください。バラ売りも可能ですが、価格が異なるため相談の上でご検討ください。#レイジングサーフ#SAR#SR#パラソルおねえさん#パラソルお姉さん#カプ・コケコ#カプコケコ#ガブリアス#シキミ#セット
http://narcologia.ru/goods/rouge565010.html
http://narcologia.ru/goods/peroration858515.html
http://narcologia.ru/goods/mythic391335.html
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