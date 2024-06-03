レイジングサーフ パラソルおねえさん他SAR SRカードセット

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自引き後にスリーブ、ローダーに入れて保管していました。コレクション整理のため、それぞれ最安より低価にて出品します。内容は写真のとおり・パラソルおねえさん SR・カプ・コケコexSAR・シキミ SR・ガブリアスexSR・カプ・コケコexSRとなります。どれも表裏とも目立った初期傷や汚れはなく、また過度な曲がりもなく綺麗です。発送の際はハードローダーにそれぞれ入れた状態で防水・衝撃対策の上でまとめて梱包し、発送いたします。あくまで個人保管であることをご理解の上、ご検討ください。バラ売りも可能ですが、価格が異なるため相談の上でご検討ください。#レイジングサーフ#SAR#SR#パラソルおねえさん#パラソルお姉さん#カプ・コケコ#カプコケコ#ガブリアス#シキミ#セット