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フラグメントfragment university Tシャツ M新品 藤原ヒロシ
商品番号 I37020105062
商品名

フラグメントfragment university Tシャツ M新品 藤原ヒロシ
ブランド名 フラグメント
特別価格 税込 4,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

藤原ヒロシフラグメントユニバーシティオフィシャルTシャツサイズM新品未使用サイズが合いませんでした。手持ちのTシャツと比べる為、開封してますが、試着はしてません。正規品コピーはあり得ないのでその手の質問はスルー致します。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖ネック···クルーネック
http://narcologia.ru/goods/message243627.html
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