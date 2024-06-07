フラグメントfragment university Tシャツ M新品 藤原ヒロシ

藤原ヒロシフラグメントユニバーシティオフィシャルTシャツサイズM新品未使用サイズが合いませんでした。手持ちのTシャツと比べる為、開封してますが、試着はしてません。正規品コピーはあり得ないのでその手の質問はスルー致します。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖ネック···クルーネック



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