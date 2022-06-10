LADMUSICIANとデニスモリスのコラボTシャツです店舗にて購入後、数回着用しました。サイズは44です。目立った傷や汚れなく状態もいいです。LADMUSICIAN×DennisMorrisラッドミュージシャンデストロイTシャツSexPistolsの真髄を描いたDennisMorrisの写真集「DESTROY」よりSidVicious、JohnnyRottonといったパンクのオリジネーターをアナーキズム誕生の真の姿や過酷さをフロントとバックプリントで表現しています。2005年の初コラボレーションのプリントデザインを復刻しています。自然な光沢と目の立ったきれいな表情、しっかりとした肉感と柔らかさなど、あらゆる特長を併せ持った贅沢な素材に仕上げています。



＜LAD MUSICIAN＞DESTROY BIG T-SHIRT（2322-835）



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＜LAD MUSICIAN＞DESTROY BIG T-SHIRT（2322-834）



LAD MUSICIANとDENNIS MORRISによるコラボレーションDESTROY Tシャツが ...



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D) 未使用 LAD MUSICIAN ラッドミュージシャン 22SS DESTROY BIG T ...



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