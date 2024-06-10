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ブルガリ　財布　BVLGARI 付属品完備　正規店購入　男女兼用
商品番号 P21655259954
商品名

ブルガリ　財布　BVLGARI 付属品完備　正規店購入　男女兼用
ブランド名 ブルガリ
特別価格 税込 2,879 円
在庫状況 あり

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商品詳細

財布形···二つ折りカラー···ブラック素材···本革ブルガリの財布です。2017年にアウトレットの正規店で購入し数年使用しました。その後箱に入れ保管してありました。全体的な使用感とカード入れの裏側（一方）に破れはありますが、使用には問題ありません。カテゴリーは男性用としてありますが、男女兼用でご利用いただけます。
http://narcologia.ru/goods/symmetric220245.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi660847.html
http://narcologia.ru/goods/troupe372911.html

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