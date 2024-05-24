ナイキ　コートヴィジョンミドル　27cm 黒

2年前にナイキ公式ショップで購入しました。試着のために室内にて1度履きましたが、外での着用はしておりません。分かりにくいですが、右足の先に黒い汚れがあります。箱はありませんので、ご了承ください。また、素人保管であることご了承ください。カラー:BLACK/WHITE-BLACKサイズ:27



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NIKE(ナイキ) / COURT VISION MID_コート ビジョン ミッド/27cm ...



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