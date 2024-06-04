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ニューエラ　キャップ　59FIFTY エンゼルスギャップ
商品番号 M49935572102
商品名

ニューエラ　キャップ　59FIFTY エンゼルスギャップ
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 2,625 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ニューエラのブラックキャップです。サイズが合わなかったので泣く泣く出品致します。段ボールに梱包して出荷しますので型崩れの心配はございません。個人出品ですので、神経質な方はご遠慮下さい。エンゼルス\"A\"ロゴはホワイト(白)のアウトラインで強調されてます。エンゼルスチームカラーのレッドは日常では使いづらいですが、ブラックは普段使いに重宝出来ます。梱包に関して、A4ネコポス発送に変更の場合は-400円させて頂きますのでコメント下さい。但し、型崩れする可能性ありますLAAngels大谷翔平●サイズ：7-1/2(約59.6cm)●カラー：ブラック
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