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Louis Vuitton ルイヴィトン ジッピードラゴンヌ 財布 長財布
商品番号 D75467423541
商品名

Louis Vuitton ルイヴィトン ジッピードラゴンヌ 財布 長財布
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 21,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

19x11x3.5cm(幅x高さxマチ)素材：タイガ・レザー（皮革の種類：牛革）ライニング：タイガ・レザー（皮革の種類：牛革）金具（色：シルバー）取外し可能なストラップファスナー開閉式カード用ポケットx12紙幣用コンパートメントx4ファスナー式内側コンパートメント内フラットポケットサイドにまち付き※VUITTONHP参考
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