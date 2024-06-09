Louis Vuitton ルイヴィトン ジッピードラゴンヌ 財布 長財布

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商品詳細
19x11x3.5cm(幅x高さxマチ)素材：タイガ・レザー（皮革の種類：牛革）ライニング：タイガ・レザー（皮革の種類：牛革）金具（色：シルバー）取外し可能なストラップファスナー開閉式カード用ポケットx12紙幣用コンパートメントx4ファスナー式内側コンパートメント内フラットポケットサイドにまち付き※VUITTONHP参考
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