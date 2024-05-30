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ニールバレット　Tシャツ
商品番号 M37993223333
商品名

ニールバレット　Tシャツ
ブランド名 ニールバレット
特別価格 税込 5,000 円
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商品詳細

クローゼットに保管していたため、多少の畳ジワがございますが、傷などはございません。ブラック阪急メンズ館にて6万円弱で購入致しました。メンズの商品ですが、レディースとして着用しておりました。
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