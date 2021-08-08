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BBM 2014 直筆サイン 新井貴浩
商品番号 P14568229508
商品名

BBM 2014 直筆サイン 新井貴浩
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 3,149 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BBM2014新井貴浩の直筆サイン入りカード発行枚数50枚中の1枚です。長期間カードファイルに収納しておりました。傷や汚れは見当たりませんが、素人保管ですので神経質な方のご購入はお控えください。関連商品→#るん阪神#阪神タイガース　#新井貴浩#広島東洋カープ　ジャンル（スポーツ選手）···野球サイン有無···有り
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