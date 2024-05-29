新品＊MIZUMS メンズ腕時計 ハイクオリティー デジタル 多機能LED 人気

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・*:..。o○☆*゜・*:..。o○☆*゜・*:..。海外ハイクオリティーブランド『MIZUMS』のメンズ腕時計。多彩な色遣いで日常のファッションポイントを持たせ、新鮮なアクセントを加えてくれる発想力でトレンドの最先端を行く、カジュアルさとハイセンスなデザインを両立させた、メンズの新風ブランドです！日常生活防水30m【カラー】ゴールド【サイズ】約ベルト全長22㎝ベルトコマ調整のためキッズから成人までフリーサイズ調整可能。専用の調整キットがない場合、最寄りの時計店で調整してもらってください。ベルト幅2.2㎝(若干の誤差はあります)フェイス直径横4.4㎝厚み1.6㎝重量158g【機能】①ストップウォッチ機能②目覚まし時計③週表示④月表示⑤バックライト機能⑥クロノグラフ⑦防震※バックライト搭載により夜間使用可能。※防震機能によりアクティブな運動、落下の衝撃にも対応。文字盤が大きく見やすく瞬時に時間が見れ、スポーツ.アウトドア.ビジネスなど様々なシーンにも対応できる多機能デジタル腕時計です。※電池新品状態で検品、動作確認後、きっちり梱包して発送させていただきます^_^・*:..。o○☆*゜・*:..。o○☆*゜・*:..。その他、アクセサリー、サングラス、アパレル、小物、アウトドア用品、腕時計など、メンズ、レディース合わせて多数出品してます♪複数点まとめてお買い上げの場合、お気持ちですが割引いたしますので、コメントくださいね(≧∀≦)お待ちしております❣️↓↓↓↓↓#shihuku_7897#shihuku_7897メンズ腕時計