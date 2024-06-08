コンバース　ハイ　カモ　迷彩　27.5cm

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商品詳細
スニーカー型···ハイカット(High)コンバースオールスターハイカモ柄です。迷彩柄です。USAサイズ927.5cm私は普段26.5cmの靴を履いてますがこの靴も違和感なく履けました。汚れなどは写真で確認してください。箱はありません。
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