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コンバース　ハイ　カモ　迷彩　27.5cm
商品番号 A11761552055
商品名

コンバース　ハイ　カモ　迷彩　27.5cm
ブランド名 コンバース
特別価格 税込 2,146 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スニーカー型···ハイカット(High)コンバースオールスターハイカモ柄です。迷彩柄です。USAサイズ927.5cm私は普段26.5cmの靴を履いてますがこの靴も違和感なく履けました。汚れなどは写真で確認してください。箱はありません。
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