アメリカンヴィンテージ ライダース バックル 1987 希少

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アメリカンヴィンテージのバックルです。ライダース紋様刻印ありサイズはおおよそ横9cm縦6,9cm厚み2cmこの商品は中古品です。ご理解の上ご購入願います。なお、神経質な方や細かな事が気になられる方のご購入はお控え願います。必ずプロフィールをご覧になられてから、コメント、ご購入をお願い致します。お値下げ不可商品です。即ご購入OK‼️