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【美品】クロームバックル　レザーベルト　スタッズベルト　本革　サイズ　80-97
商品番号 D54703335444
商品名

【美品】クロームバックル　レザーベルト　スタッズベルト　本革　サイズ　80-97
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 3,038 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バックル:クロームサークル重厚なDesignbuckleサイズ:W（全長）114cmW（ウエスト）80cm~97cmH（幅）3.8cmD（厚み）0.8cm色:ブラック(高級感ある厚みのある牛革)状態:使用感少なく美品です。重厚感のあるクロームバックルの上質レザーベルトです。状態に問題ありません。散りばめられたスタッズ、紋章、レザーの艶感がカッコいいお品物です。ベルトのサイズが気になる方には、御希望の長さで穴をあけさせて頂く事も可能です。詳細は写真にてご確認くださいませ。気に入っていただける方がいらっしゃいましたら是非。＜お取り引きにおいてのご注意＞当方中古品に関しては素人です。自宅保管の為、小さなキズ等細かいことが気になる方は入札をご遠慮くださいませ。他の商品とまとめて購入される方は、お値引きさせて頂きますのでご連絡ください。尚、すり替え防止の為NC.NRでお願い致します。また、交渉中であっても他のサイトのお取引や即購入の方を優先させていただきますのでご了承ください。素材...本革カラー...ブラック
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