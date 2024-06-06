TEAM LIFE(チームライフ)キャップ

カラー···ブラック素材···コットン取り扱い案内…手洗いのみフィットタイプ…リラックスパターン…レタープリントTeamlifeは韓国を拠点とする韓国のストリートファッションブランドです。KPOPStarsが着用し愛用しているブランドです。



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