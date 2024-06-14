NIKE ナイキ　90s ビッグスウォッシュ キャップ　水色×金色　廃盤　激レア

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NIKEナイキ 90sビッグスウォッシュ刺繍キャップ帽子青 希少 廃盤 激レア 入手困難■カラーサックスブルー×ゴールド水色×金色綺麗なサックスブルーボディにゴールドスウォッシュがオシャレで存在感あります。90年代から現代のスタイルまで何にでも合うネクストヴィンテージモデルのキャップをこの機会にどうぞ。極美品、廃盤でレアです。今は生産してないので探してる方もかなり多いのでは無いのでしょうか。自宅保存になります。数回着用のused品になります。着用に支障をきたすダメージはなくまだまだ着用して頂けるコンディションです。STUSSYATMOSMitasneakersAIRFORCEAIRMAXAIRJORDANUPTEMPOSupremeOFFWHITEシュプリームナイキタテナイキゴツナイキカマボコナイキ風車ナイキ銀タグダンクエアフォースエアマックスエアジョーダンモアテンオフホワイトアトモスアップテンポステューシーパラノイズイエローグラデプレミアムNEIGHBORHOODネイバーフッドwtapsダブルタップスTHENORTHFACEノースフェイスchallengerチャレンジャーSTUSSYステューシーABATHINGAPEアベイシングエイプADIDASアディダスFRAGMENTフラグメントデザインfcrbエフシーアールビーF.C.RealBristolsophnetソフネットuniformexperimentユニフォームエクスペリメントxlargeエクストララージBEAMSビームス別注 コラボvansバンズニューエラ neweraヤンキースYankeesvintageヴィンテージ ビンテージデッドストックdeadstockNFLNBAMLBNHLNCAAカレッジユニバーシティ80s90s古着古着女子好きの方にオススメです。