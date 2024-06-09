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BACKLASH THE LINE バックラッシュザライン　キャップ
商品番号 R88366464979
商品名

BACKLASH THE LINE バックラッシュザライン　キャップ
ブランド名 イサムカタヤマバックラッシュ
特別価格 税込 8,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数年前に購入したバックラッシュザラインのキャップになります。着用回数は4.5回程度の美品です。シルバー925が使用され、とてもかっこいいです。中古品にご理解ある方のみお願いします。すでに廃盤となっておりますので、探されていた方はこの機会に是非。
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