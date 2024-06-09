BACKLASH THE LINE バックラッシュザライン　キャップ

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商品詳細
数年前に購入したバックラッシュザラインのキャップになります。着用回数は4.5回程度の美品です。シルバー925が使用され、とてもかっこいいです。中古品にご理解ある方のみお願いします。すでに廃盤となっておりますので、探されていた方はこの機会に是非。
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