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TIFFANY＆Co. 高級 ネクタイ シルク100％ イタリア製
商品番号 R71968433791
商品名

TIFFANY＆Co. 高級 ネクタイ シルク100％ イタリア製
ブランド名 ティファニー
特別価格 税込 1,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

✨送料無料✨24時間以内のスピード発送✨即購入・深夜購入歓迎【↓ネクタイをお探しの方↓】#レア_roomネクタイ【おまとめ割】　2本目は300円OFF!!　ご購入前に商品番号をコメント下さい。　商品番号：002୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧❇TIFFANY＆Co.ネクタイシルク100％イタリア製ゴールドの高級感が美しいシルク100％のネクタイです。目立った傷や汚れは無く、気持ち良くご着用いただけます。◆ブランド　TIFFANY＆Co.／ティファニー◆素材　　　シルク100％◆カラー　ゴールド／ネイビー◆サイズ　大剣先　9.3cm　小剣先3.7cm　全長　142cm❀購入先ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）古物市場・ストア商品鑑定済商品【正規品】となりますのでご安心ください✧*。
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