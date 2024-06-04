TIFFANY＆Co. 高級 ネクタイ シルク100％ イタリア製

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商品詳細
✨送料無料✨24時間以内のスピード発送✨即購入・深夜購入歓迎【↓ネクタイをお探しの方↓】#レア_roomネクタイ【おまとめ割】 2本目は300円OFF!! ご購入前に商品番号をコメント下さい。 商品番号：002୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧❇TIFFANY＆Co.ネクタイシルク100％イタリア製ゴールドの高級感が美しいシルク100％のネクタイです。目立った傷や汚れは無く、気持ち良くご着用いただけます。◆ブランド TIFFANY＆Co.／ティファニー◆素材 シルク100％◆カラー ゴールド／ネイビー◆サイズ 大剣先 9.3cm 小剣先3.7cm 全長 142cm❀購入先ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）古物市場・ストア商品鑑定済商品【正規品】となりますのでご安心ください✧*。
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