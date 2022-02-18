女子 フィギアスケート 坂本花織 直筆サイン入り写真 ホログラムシール付 保証書

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フィギュアスケート選手（女子シングル）坂本花織の直筆サイン入りフォトです2022年北京オリンピック女子シングル銅メダル・団体戦銅メダル、2018年平昌オリンピック女子シングル6位・団体戦5位、2022年2023年世界選手権優勝、2018年四大陸選手権優勝、2017年世界ジュニア選手権3位、2016年ジュニアグランプリファイナル3位、2018年2021年2022年全日本選手権優勝、2017年全日本選手権2位。サイズは約20.2cmX30.4cmこちらのお品は本人直筆のサイン入りフォトとなります※印刷サイン等ではございませんこちらのお品には海外サプライヤー発行のホログラムシール付証明書（保証書）が付属致します透明プラスチックケース付です大事に保管しておりましたので美品ですが自宅保管をご理解の上でご入札下さい神経質な方のご入札はご遠慮くださいませ補償のない発送方法での郵便事故等はご対応いたしかねますので、ご心配の場合には補償・追跡のある発送方法をご選択お願い致しますサインは本物と伺っておりますが間接的に入手した物のため、真贋や保証書についての詳細等についてはこちらでは分かりかねますので、そういったご質問にはお答えできません。少しでも心配な点や気になる点がある場合は購入をお控え下さい。