\u003c箱付き\u003eモンブラン　MONTBLANC ベルト　レザー　ブラック　黒

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✨ご覧頂きありがとうございます✨♦️商品説明♦️ブランド:モンブラン色:ブラック素材:レザー♦️サイズ♦️全長:121㎝(バックル含まない)幅:3㎝調整穴:2.5㎝間隔で5つ※素人採寸のため多少の誤差はご了承下さい♦️状態♦️使用による多少の小傷、バックル左上部分に若干の黒ずみがありますが(写真4枚目参照)比較的綺麗な状態かと思います。※中古品になりますので、神経質な方・完璧を求める方はご購入はお控え下さいm(__)m♦️仕様♦️ベルト♦️付属品♦️箱等(写真7枚目参照)♦️商品に関して♦️自宅保管のため、ご理解のある方のみご購入をお願いしますm(__)m真贋鑑定済みのブランドショップで購入したものになります。♦️発送♦️発送はトラブル防止のため、追跡と保証のある「らくらくメルカリ便」での配送になります。※即日発送〜翌日には発送するようにしています