訳あり新品Whitehouse Cox ホワイトハウスコックス ユニセックス ...

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ブランド :WhitehouseCoxホワイトハウスコックスブライドルレザージップラウンドZIPROUND財布ウォレットメンズレディース男女兼用◼️品番 :S2722-6GREEN管理 299◼️素材 :イングリッシュサドルレザー※ブライドルレザーはブルームと呼ばれる白い粉が表面に現れることがあります。これは防水性や強度を高めるために革に染み込ませたロウが気温などの変化により表面に浮き出る現象ですので、品質に問題はございません。天然皮革を使用しています。その為、シワ・キズ・汚れ等が散見されますが不良品ではございません。予めご了承下さいませ。◼️色 :グリーン◼️サイズ :縦 約10㎝ :横 約19㎝ マチ約2.5㎝◼️仕様 :開閉 ファスナー :内側 札入れ×2カード入れ×8ファスナー小銭入れ×1 フリーポケット×2◼️付属品 :専用箱◼️状態 ：表面に擦りキズがある為 写真7枚目をご参照下さい。 ＊新品 未使用＊海外正規品◎本物＊佐川急便(出品者負担)での発送となります＊海外製品の為小さなホツレや汚れはご容赦下さい。＃ホワイトハウスコックスレディース＃ホワイトハウスコックスレディース長財布