ルイヴィトン　ダミエ　二つ折り財布

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商品詳細
財布形···二つ折りルイヴィトンダミエ二つ折り財布です。10年以上前に大阪ヒルトンプラザ店で購入しました。購入して保管したまま存在を忘れてしまい、最近出てきました(*^^*)本体は汚れやスレもなく綺麗な状態ですが、長期間保存していたためか、臭いがあります。気になる方はご遠慮下さいませ。
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