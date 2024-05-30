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ルイヴィトン ダミエ 二つ折り財布
商品番号 A72736554703
商品名

ルイヴィトン ダミエ 二つ折り財布
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 25,350 円
在庫状況 あり

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商品詳細

財布形···二つ折りルイヴィトンダミエ二つ折り財布です。10年以上前に大阪ヒルトンプラザ店で購入しました。購入して保管したまま存在を忘れてしまい、最近出てきました(*^^*)本体は汚れやスレもなく綺麗な状態ですが、長期間保存していたためか、臭いがあります。気になる方はご遠慮下さいませ。
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