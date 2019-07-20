希少 日本製 カシオ PRO TREK 1406 PTR-30 腕時計

希少・ビンテージ！！日本製、『CASIOPROTREKPTR-30』の腕時計。■当時使っておりましたが、電池切れになります（電池交換後の動作の保証はありませんので、ご了承下さい）。※ベルトの革部分に、ヒビや割れなどあり（その他見落とし等あるかもしれませんので、ご了承下さい）。中古の現状販売になりますので、多少の汚れや擦れ傷など気になる、神経質の方は、ご遠慮下さいませ。気に入った方いかがでしょうか？



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